Поліція Фінляндії: Естонсько-фінський газопровід пошкоджено не через вибух

Газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією, що вийшов з ладу, як стверджується, через "зовнішній вплив", був пошкоджений не через вибух.
Про це повідомляє Yle, посилаючись на заяву слідчого кримінальної поліції Рісто Лохі.
За його словами, на цьому етапі розслідування немає доказів, які б вказували на вибух. Можливо, пошкодження спричинене "механічною силою". Голова фінської кримінальної поліції Робін Лардот додав, що "на морському дні виявлено сторонні сліди". Справа у Фінляндії, як і раніше, розслідується як саботаж за обтяжливих обставин.
Водночас представники слідства не коментували інформацію газети Helsingin Sanomat, що поряд із місцем пригоди проходило російське вантажне судно. Також вони не припускали, чи причетна до пошкодження газопроводу будь-яка структура іноземної держави.
За його словами, на цьому етапі розслідування немає доказів, які б вказували на вибух. Можливо, пошкодження спричинене "механічною силою". Голова фінської кримінальної поліції Робін Лардот додав, що "на морському дні виявлено сторонні сліди". Справа у Фінляндії, як і раніше, розслідується як саботаж за обтяжливих обставин.
Водночас представники слідства не коментували інформацію газети Helsingin Sanomat, що поряд із місцем пригоди проходило російське вантажне судно. Також вони не припускали, чи причетна до пошкодження газопроводу будь-яка структура іноземної держави.
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