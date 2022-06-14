Поліціянтів із Ростова-на-Дону та області відправляють у відрядження до "ЛНР" та "ДНР"

12:26 14 червня Київ, Україна

Поліціянтів із Ростова-на-Дону та області ще з березня почали засилати на схід України. Добровільно-примусово тисячі таких служивих вирушили на підконтрольні сепаратистам території Луганської та Донецької областей під виглядом відрядження.

Таку інформацію розповсюджують росЗМІ.

За їхніми словами, найчастіше це "відрядження" у великі міста Донбасу: Луганськ, Донецьк, Макіївка, Горлівка та інші. Наскільки це масові та регулярні заходи, не уточнюється.



Так сталося з однієї простої причини: "міліцію республік" давно вже запакували і відправили на фронт, вони там благополучно контузилися, або загинули, а на їхнє місце, "охороняти" добробут сепаратистів приїхали ростовські.



Потім і їх мобілізують, а вакансії в "міліції" закриють новими особами з якоїсь іншої області росії.



Виходить безвідходне виробництво, вічний конвеєр.