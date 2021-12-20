Покровська колонія РФ: Навальний оголосив голодування

18:29 31 березень Київ, Україна

Без допуску лікарів і надання ліків, Олексій Навальний, що знаходиться в російській в'язниці, оголосив голодування.

"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує. Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Так що лежу голодний, але поки з двома ногами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого ЄСПЛ застосував правило 39 регламенту суду, "визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова зазначила, що таке рішення прийняте ЄСПЛ вперше і російська влада повинна його виконати.



У Кремлі заявили, що вимогу ЄСПЛ по Навальному вважають неправомірною і виконувати не будуть.