Покровська колонія РФ: Навальний оголосив голодування

Без допуску лікарів і надання ліків, Олексій Навальний, що знаходиться в російській в'язниці, оголосив голодування.
Нагадаємо, 17 лютого ЄСПЛ застосував правило 39 регламенту суду, "визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова зазначила, що таке рішення прийняте ЄСПЛ вперше і російська влада повинна його виконати.
У Кремлі заявили, що вимогу ЄСПЛ по Навальному вважають неправомірною і виконувати не будуть.
У Кремлі заявили, що вимогу ЄСПЛ по Навальному вважають неправомірною і виконувати не будуть.
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