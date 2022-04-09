Пошуковики "Яндекс" і Mail.ru почали маркувати ресурси Google як "порушників" законів рф

17:52 08 квітня Київ, Україна

Пошукові системи «Яндекс» і Mail.ru (належить VK) стали помічати ресурси Google як сайти, що "порушують російські закони". Тепер у пошуковій видачі під посиланням на сервіси Google з'являється повідомлення: "Роскомнагляд: сайт порушує законодавство рф".
Mail.ru перед результатами пошуку видає попередження: «На вимогу роскомнагляду інформуємо, що іноземна особа, яка володіє інформаційними ресурсами Google Пошук, Google Play є порушником законодавства російської федерації». Назви сервісів змінюються в залежності від запиту.
У пресслужбі «Яндекса» заявили, що отримали вимогу від роскомнагляду, яка зобов'язує ставити на ресурси Google таку плашку. "Згідно із законом "про приземлення", ми зобов'язані інформувати користувачів у пошуковій видачі про те, що власник даного ресурсу "порушує законодавство рф", якщо така міра введена роскомнаглядом", - пояснили в компанії.