Пошуковики "Яндекс" і Mail.ru почали маркувати ресурси Google як "порушників" законів рф

Mail.ru перед результатами пошуку видає попередження: «На вимогу роскомнагляду інформуємо, що іноземна особа, яка володіє інформаційними ресурсами Google Пошук, Google Play є порушником законодавства російської федерації». Назви сервісів змінюються в залежності від запиту.

У пресслужбі «Яндекса» заявили, що отримали вимогу від роскомнагляду, яка зобов'язує ставити на ресурси Google таку плашку. "Згідно із законом "про приземлення", ми зобов'язані інформувати користувачів у пошуковій видачі про те, що власник даного ресурсу "порушує законодавство рф", якщо така міра введена роскомнаглядом", - пояснили в компанії.