Пошуковики "Яндекс" і Mail.ru почали маркувати ресурси Google як "порушників" законів рф

Пошукові системи «Яндекс» і Mail.ru (належить VK) стали помічати ресурси Google як сайти, що "порушують російські закони". Тепер у пошуковій видачі під посиланням на сервіси Google з'являється повідомлення: "Роскомнагляд: сайт порушує законодавство рф".
Mail.ru перед результатами пошуку видає попередження: «На вимогу роскомнагляду інформуємо, що іноземна особа, яка володіє інформаційними ресурсами Google Пошук, Google Play є порушником законодавства російської федерації». Назви сервісів змінюються в залежності від запиту.
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