Похована дівчина виявилася живою

Шокуючий випадок у Індії. Жінку, знайдену мертвою в валізі, впізнали і поховали. Але через два тижні вона жива і неушкоджена повернулася в місто.

В індійському місті Газіабад 27 липня поліцейські виявили тіло жінки в валізі. Знімки тіла опублікували в мережі для впізнання особистості.

Мешканка міста Алігарх впізнала в померлої свою 24-річну дочку Варішу. Тіло віддали матері для поховання.

Через два тижні жива Варіша повернулася в місто і прийшла в поліцію. Виявилося, що чоловік індіанки Амір Хан і його батьки били дівчину через придане, і вона втекла з дому.

Раніше їх заарештували за звинуваченням у вбивстві Варіші. Після її повернення це звинувачення було знято, але вони залишаться в тюрмі через побиття дівчини.

Поліція відновила розслідування з метою встановити особу вбитої.