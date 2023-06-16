Прикордонники Польщі заявили про обстріл з боку білорусі

11:27 16 червня Київ, Україна

По польських прикордонниках вперше відкрили вогонь із території білорусі, повідомив полковник прикордонної служби. Було обстріляно службовий автомобіль, у якому перебували двоє військовослужбовців. Вони не постраждали.

Про це повідомив полковник прикордонної служби Аркадиш Тивонюк радіостанції RFM.

Інцидент трапився кілька днів тому, проте тільки зараз про нього стало відомо громадськості. Поки що слідчі не змогли встановити зброю, яка використовувалася для обстрілу офіцерів.



Проте представник прикордонної служби уточнив, що снаряд «зі значною швидкістю та кінетичною енергією» вдарив по автомобілю прикордонників, коли вони знаходилися всередині. Експерти припускають, що могла використовуватись пневматична гармата. Внаслідок пострілу було пробито лобове вікно, снаряд вилетів з іншого боку. У цей час в автомобілі були двоє офіцерів, які могли постраждати.



До цього інциденту білоруські прикордонники зазвичай обмежувалися киданням каміння у бік польських офіцерів.