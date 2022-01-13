Прикордонники Киргизстану заявили про обстріл житлових будинків таджиками

Як заявляє Прикордонна служба киргизького Державного комітету національної безпеки, в суботу, 1 травня, з боку Таджикистану був проведений обстріл мирного населення. Таджицькі військові відкрили вогонь по житлових будинках в киргизькому селі Арка.
Також наголошується, що неназваний представник пресслужби відомства повідомив агентству РІА Новини, що жителі села були раніше евакуйовані.
За даними відомства, обстановка на киргизько-таджицькій ділянці держкордону "напружена".
Перед цим прикордонна служба Киргизстану зафіксувала пересування таджицької військової техніки в бік кордону в районі конфлікту. Зокрема, повідомлялося про повне перекриття дороги в місцевості Торт-Кочо.
Нагадаємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 29 квітня. Між військовими двох країн виникла перестрілка. У зіткненнях загинула 31 людина. Однак вчора ввечері повідомлялося, що таджицькі військові покинули територію Киргизстану.
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