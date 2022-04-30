Погода зійшла з розуму: в Бразилії випав сніг і вдарили морози

20:31 29 липня Київ, Україна

Хвиля антарктичного холоду охопила південь Бразилії, в низці міст випав сніг, а стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів.

Про це повідомляє G1.

Хвиля холодного повітря, яке зараз проходить через південь країни, принесла снігопади мінімум в 13 міст штату Ріо-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервал, Пиратин, Кашіас-ду-Сул, Марат і Фарропілья.

В інших місцевостях штату Ріу-Гранде-ду-Сул випав град.

Як повідомляє портал TN, сьогодні вранці стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів. В регіоні зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 65 років.

Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, яка, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року.

Синоптики прогнозують, що снігопади і морози найближчим часом накриють три штати південної частини Бразилії - Санта-Катаріна, Ріу-Гранде-ду-Сул і Парана. Крім того, протягом найближчих кількох годин температура повітря знижуватиметься в Ріо-де-Жанейро.