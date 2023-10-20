Підпал посольства Ізраїлю: протест у Манамі, Бахрейн

У ніч із четверга на п'ятницю, 20 жовтня, демонстранти підпалили будівлю посольства Ізраїлю у столиці Бахрейну, Манамі.
Цю інформацію повідомило видання Newsru.co.il.
За даними видання, група протестувальників, висловлюючи своє невдоволення діями Ізраїлю в Секторі Гази, прийшла до будівлі дипломатичного представництва зі смолоскипами, які потім використовували для підпалу посольства.
У момент атаки у приміщенні посольства не було співробітників, і тому постраждалих внаслідок інциденту немає.
Слід зазначити, що напередодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю ухвалило рішення евакуювати свої дипломатичні представництва по всьому Близькому Сходу, зокрема, в Бахрейні, через зростання загроз терактів та антиізраїльські демонстрації, що охопили різні країни світу. Ця тимчасова міра торкнулася посольства Ізраїлю в 20 країнах, зокрема, деяких країнах Європи та Південної Америки.
Цю інформацію повідомило видання Newsru.co.il.
За даними видання, група протестувальників, висловлюючи своє невдоволення діями Ізраїлю в Секторі Гази, прийшла до будівлі дипломатичного представництва зі смолоскипами, які потім використовували для підпалу посольства.
У момент атаки у приміщенні посольства не було співробітників, і тому постраждалих внаслідок інциденту немає.
Слід зазначити, що напередодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю ухвалило рішення евакуювати свої дипломатичні представництва по всьому Близькому Сходу, зокрема, в Бахрейні, через зростання загроз терактів та антиізраїльські демонстрації, що охопили різні країни світу. Ця тимчасова міра торкнулася посольства Ізраїлю в 20 країнах, зокрема, деяких країнах Європи та Південної Америки.
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