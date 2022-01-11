Підрозділи Росгвардії залишають межі Білорусі

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Сьогодні, 15 вересня, ТАСС з посиланням на російське ТБ повідомило, що створений на кордоні з Білоруссю резерв силовиків залишає місця тимчасового розміщення та повертається в точки постійної дислокації.



"Росія знімає резерв з силовиків, який був створений на кордоні з Білоруссю, підрозділи Росгвардії залишають місця тимчасового розміщення та повертаються в точки постійної дислокації", - повідомляє телеканал.



Відзначається, що про зняття резерву силовиків напередодні в Сочі домовилися президенти Білорусі та Росії, Олександр Лукашенко та Володимир Путін.

Нагадаємо, про створення резерву силовиків для Білорусі Путін заявив 27 серпня. Зазначалося, що їх відправлять у Білорусь, якщо "екстремістські елементи" почнуть розбій.