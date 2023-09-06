Підозрюють у шпигунстві на користь росії: у Німеччині заарештовано офіцера військових закупівель

Німецька прокуратура заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою у передачі секретної інформації російській розвідці.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.
Зазначається, що громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томас Х., з травня 2023 р. з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства росії у Бонні та посольства у Берліні та пропонував співпрацю.
Офіцера заарештували в офісі закупівельного агентства в Кобленку в західній частині Німеччини. У його будинку та на роботі провели обшук. Суддя залишив його під вартою.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.
Зазначається, що громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томас Х., з травня 2023 р. з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства росії у Бонні та посольства у Берліні та пропонував співпрацю.
Офіцера заарештували в офісі закупівельного агентства в Кобленку в західній частині Німеччини. У його будинку та на роботі провели обшук. Суддя залишив його під вартою.
У Федеральній прокуратурі наголосили, що Німеччина як один із найбільших постачальників військової техніки для України є основною мішенню російських шпигунських операцій. Масштаби цих операцій зросли після вторгнення росії до України у 2022 році.
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