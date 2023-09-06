Підозрюють у шпигунстві на користь росії: у Німеччині заарештовано офіцера військових закупівель

06:50 10 серпня Київ, Україна

Німецька прокуратура заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою у передачі секретної інформації російській розвідці.



Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.



Зазначається, що громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томас Х., з травня 2023 р. з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства росії у Бонні та посольства у Берліні та пропонував співпрацю.



Офіцера заарештували в офісі закупівельного агентства в Кобленку в західній частині Німеччини. У його будинку та на роботі провели обшук. Суддя залишив його під вартою.

"Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою у роботі на іноземну спецслужбу", - написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушман на платформі соціальної мережі X.

У Федеральній прокуратурі наголосили, що Німеччина як один із найбільших постачальників військової техніки для України є основною мішенню російських шпигунських операцій. Масштаби цих операцій зросли після вторгнення росії до України у 2022 році.