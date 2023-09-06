Підозрюють у роботі на ФСБ: Латвія затримала чотирьох громадян

12:19 25 серпня Київ, Україна

Співробітники Служби держбезпеки Латвії (VDD) затримали чотирьох громадян, підозрюваних у тому, що вони могли вести діяльність за завданням спецслужб росії.

Про це повідомляє Delfi.

Кримінальний процес у цій справі розпочато 1 серпня за статтею про надання допомоги іноземній державі проти Латвії.



Правоохоронці провели обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах Латвії. Було вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.



Також на об'єктах, пов'язаних із затриманими, виявлено пристрої, які, ймовірно, є товарами стратегічного значення та можуть використовуватись для незаконної оперативної діяльності.



Трьох підозрюваних заарештовано, ще одному заборонили виїжджати за межі Латвії та змінювати місце проживання.