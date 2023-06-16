Підтримка вступу Швеції до НАТО зросла на 13%

Частка прихильників приєднання Швеції до НАТО збільшилася на 13%, повідомляє телеканал TV4 з посиланням на опитування громадської думки, проведене соціологічним центром Сіфо.
За даними опитування, у травні 2022 року 51% респондентів висловилися за вступ до Альянсу, 21% були проти, а 28% залишили питання без відповіді.
У 2023 році підтримка членства зросла до 64%, кількість противників знизилася до 19%, а відсоток тих, хто не визначився, зменшився до 17%.
Політолог Дженні Мадестам прокоментувала результати опитування, назвавши їх "історично найшвидшою зміною громадської думки".
Соціологи також відзначили збільшення кількості жінок, які прийняли певну позицію щодо приєднання до НАТО. Якщо рік тому 38% жінок сумнівалися, то сьогодні цей показник скоротився до 21%.
Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією 18 травня 2022 року. Усі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, схвалили протокол.
На початку цього року між Швецією та Туреччиною виник скандал через спалення Корану під турецьким посольством у Стокгольмі. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що після цього та інших антитурецьких акцій Швеція не може розраховувати на підтримку її заявки на вступ до НАТО.
У результаті Фінляндія приєдналася до Альянсу окремо.
За даними опитування, у травні 2022 року 51% респондентів висловилися за вступ до Альянсу, 21% були проти, а 28% залишили питання без відповіді.
У 2023 році підтримка членства зросла до 64%, кількість противників знизилася до 19%, а відсоток тих, хто не визначився, зменшився до 17%.
Політолог Дженні Мадестам прокоментувала результати опитування, назвавши їх "історично найшвидшою зміною громадської думки".
Соціологи також відзначили збільшення кількості жінок, які прийняли певну позицію щодо приєднання до НАТО. Якщо рік тому 38% жінок сумнівалися, то сьогодні цей показник скоротився до 21%.
Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією 18 травня 2022 року. Усі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, схвалили протокол.
На початку цього року між Швецією та Туреччиною виник скандал через спалення Корану під турецьким посольством у Стокгольмі. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що після цього та інших антитурецьких акцій Швеція не може розраховувати на підтримку її заявки на вступ до НАТО.
У результаті Фінляндія приєдналася до Альянсу окремо.
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