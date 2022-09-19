Підтримка України з боку США триватиме, допоки в ній є потреба - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що росія не зможе вплинути на політику США щодо підтримки України за допомогою енергоносіїв та шантажу.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS.
За словами Байдена, підтримка України з боку США продовжуватиметься, допоки в ній є потреба.
Байден також зазначив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "росія не має такої компетенції та можливостей, як думали багато хто", і Україна зараз перемагає, проте збитки, яких завдає війна Україні, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.
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