Підтримка росії в африканських країнах почала знижуватися - дослідження

Рівень підтримки росії в африканських країнах почав знижуватися. Дослідження показує, що дедалі більше африканців висловлюють проукраїнські настрої, засуджуючи російську агресію.
Про це заявив директор аналітичного центру “Фонд Брентхерста” у Йоганнесбурзі (ПАР) Грег Міллс під час конференції “Глобальний Крим. Зрозуміти Україну через Південь”.
Міллс послався на дані соціологічного дослідження щодо ставлення жителів Південно-Африканської Республіки до російської збройної агресії в Україні, проведеного у листопаді 2022 року та оновленого у 2023 році.
Так, дослідження свідчить, що 74,3% південноафриканців підтримують тезу про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну має бути засуджено.
За його словами, також 15% південноафриканців вважають, що ПАР має підтримувати будь-яку країну, в яку вторгається її сусід.
Це, за його словами, підтверджують голосування африканських країн в ООН на підтримку України, навіть якщо деякі країни Африки дотримуються нейтральності у голосуванні.
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