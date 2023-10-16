Підтримка росії в африканських країнах почала знижуватися - дослідження

12:51 16 жовтня Київ, Україна

Рівень підтримки росії в африканських країнах почав знижуватися. Дослідження показує, що дедалі більше африканців висловлюють проукраїнські настрої, засуджуючи російську агресію.

Міллс послався на дані соціологічного дослідження щодо ставлення жителів Південно-Африканської Республіки до російської збройної агресії в Україні, проведеного у листопаді 2022 року та оновленого у 2023 році. Так, дослідження свідчить, що 74,3% південноафриканців підтримують тезу про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну має бути засуджено. Про це заявив директор аналітичного центру “Фонд Брентхерста” у Йоганнесбурзі (ПАР) Грег Міллс під час конференції “Глобальний Крим. Зрозуміти Україну через Південь”.

“Більшість мешканців ПАР на боці України. І навіть правляча африканська партія – Африканський національний конгрес висловлює свою підтримку на користь України”, – сказав Грег Міллс.

За його словами, також 15% південноафриканців вважають, що ПАР має підтримувати будь-яку країну, в яку вторгається її сусід.

"Так вважають і в Танзанії і навіть у Зімбабве, де величезна кількість внутрішніх проблем, де вплив росії залишається досить стійким і високим. Африканські країни начебто проросійські, але якщо подивитися на цифри, то побачимо, що більше проукраїнських настроїв, ніж проросійських”, – зауважує Міллс.

Це, за його словами, підтверджують голосування африканських країн в ООН на підтримку України, навіть якщо деякі країни Африки дотримуються нейтральності у голосуванні.