Підтримка росії в африканських країнах почала знижуватися - дослідження

12:51 16 жовтня Київ, Україна

Рівень підтримки росії в африканських країнах почав знижуватися. Дослідження показує, що дедалі більше африканців висловлюють проукраїнські настрої, засуджуючи російську агресію.
 
Про це заявив директор аналітичного центру “Фонд Брентхерста” у Йоганнесбурзі (ПАР) Грег Міллс під час конференції “Глобальний Крим. Зрозуміти Україну через Південь”.
 
Міллс послався на дані соціологічного дослідження щодо ставлення жителів Південно-Африканської Республіки до російської збройної агресії в Україні, проведеного у листопаді 2022 року та оновленого у 2023 році.
 
Так, дослідження свідчить, що 74,3% південноафриканців підтримують тезу про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну має бути засуджено.
“Більшість мешканців ПАР на боці України. І навіть правляча африканська партія – Африканський національний конгрес висловлює свою підтримку на користь України”, – сказав Грег Міллс.
За його словами, також 15% південноафриканців вважають, що ПАР має підтримувати будь-яку країну, в яку вторгається її сусід.
"Так вважають і в Танзанії і навіть у Зімбабве, де величезна кількість внутрішніх проблем, де вплив росії залишається досить стійким і високим. Африканські країни начебто проросійські, але якщо подивитися на цифри, то побачимо, що більше проукраїнських настроїв, ніж проросійських”, – зауважує Міллс.
Це, за його словами, підтверджують голосування африканських країн в ООН на підтримку України, навіть якщо деякі країни Африки дотримуються нейтральності у голосуванні.
"Справді, засудження дій росії щодо України в Африці не настільки виражене. Ще немає зрушень у країнах Західної Африки чи Судані з огляду на те, що москва залишається найбільшим продавцем зброї країнам африканського континенту. Але при цьому рівень підтримки росії у країнах Африки почав падати", – сказав директор аналітичного центру в Йоганнесбурзі.