Підтримуючи Лукашенка, Москва закрила свій повітряний простір

20:45 27 травень Київ, Україна

Росія відмовляється давати дозвіл на прохід над її територією тим авіалайнерам, які слідують в обхід повітряного простору Білорусі.

Про це розповіли в пресслужбі самих авіакомпаній, повідомляє видання "Бабель".

"Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту повинна бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл", - повідомили в одній з авіакомпаній.

У зв'язку з цим там вирішили скасувати рейс з Відня до Москви. Напередодні подібна ситуація сталася і з компанією Air France - Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа в Москву в обхід Білорусі.



У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".