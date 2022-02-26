Підтримуючи Лукашенка, Москва закрила свій повітряний простір

Росія відмовляється давати дозвіл на прохід над її територією тим авіалайнерам, які слідують в обхід повітряного простору Білорусі.
Про це розповіли в пресслужбі самих авіакомпаній, повідомляє видання "Бабель".
У зв'язку з цим там вирішили скасувати рейс з Відня до Москви. Напередодні подібна ситуація сталася і з компанією Air France - Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа в Москву в обхід Білорусі.
У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".
У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".
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