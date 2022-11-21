Підтримувала війну та ображала українських біженців: із Німеччини депортували росіянку

Громадянка росії Юлія Прохорова, яка записувала на відео свої провокації проти українських біженців, 20 листопада була депортована з Німеччини.
Про це пише видання The Insider, а також народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.
Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями. Зокрема, вона переслідувала українок зі словами: "Дівчатка! Слава росії! Росія переможе, росія переможе! Чий Херсон? Так, Україна! Вже референдум проводять!" і голосно вмикала російську музику та танцювала Калінку на 9 травня у Мюнхені під час проукраїнського мітингу.
Також пропагандистка радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати електроенергію, щоб Європа платила більше грошей росії. Відео вона назвала "Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі".
Крім того, росіянка оприлюднила відео, в якому вона у туалеті використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу. Згодом Прохорова скаржилася у соціальних мережах, що сервіс Booking заблокував її обліковий запис і скасував резерв на житло у Відні.
На новому відео видно, як біля Прохорової стоять двоє поліціянтів, а потім пропагандистка з валізами слідує за правоохоронцями.
Про це пише видання The Insider, а також народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.
Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями. Зокрема, вона переслідувала українок зі словами: "Дівчатка! Слава росії! Росія переможе, росія переможе! Чий Херсон? Так, Україна! Вже референдум проводять!" і голосно вмикала російську музику та танцювала Калінку на 9 травня у Мюнхені під час проукраїнського мітингу.
Також пропагандистка радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати електроенергію, щоб Європа платила більше грошей росії. Відео вона назвала "Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі".
Крім того, росіянка оприлюднила відео, в якому вона у туалеті використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу. Згодом Прохорова скаржилася у соціальних мережах, що сервіс Booking заблокував її обліковий запис і скасував резерв на житло у Відні.
На новому відео видно, як біля Прохорової стоять двоє поліціянтів, а потім пропагандистка з валізами слідує за правоохоронцями.
14 жовтня німецькі медіа писали, що поліціянти провели обшук у її орендованій квартирі. З'ясувалося, що Прохорова перебувала у Німеччині нелегально. Після обшуків росіянка перестала виходити на зв'язок. Також ЗМІ пишуть, що вона була під вартою.
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