Під посилені санкції США потрапили десятки китайських компаній

16:40 19 грудня Киев, Украина

Війною санкції можна назвати відносини двох світових держав - США і Китаю. Як стало відомо, держсекретар США Майк Помпео заявив про введення низки санкцій проти майже шістдесяти фізосіб, пов'язаних з торговельною діяльністю. Він пояснив посилення заходів санкцій причетністю цих китайських суб'єктів до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.

"США вводять нові обмеження проти окремих суб'єктів діяльності, які підривають нашу національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси. Зокрема, Міністерство торгівлі США додало 59 організацій з КНР до свого Переліку з контролю експорту", - повідомив глава Держдепу.

Зокрема, чотири суб'єкти з Китаю внесені в чорний список через надання уряду КНР матеріалів для ДНК-тестів і високотехнологічного обладнання, що стало проявом істотного порушення прав людини в Китаї. Ще 19 фігурантів опинилися в списку санкцій за причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. Як підкреслив Помпео, це підірвало, в тому числі зусилля США з протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Окремі обмеження введені проти 36 суб'єктів за їхню діяльність, пов'язану з експансією КНР в Південно-Китайському морі, в тому числі НДІ суднобудування, об'єктів виробничої підтримки ВМС Китаю, комунікаційних компаній.

"Шкідлива діяльність Комуністичної партії Китаю всередині країни і за кордоном завдає шкоди інтересам США і підриває суверенітет наших союзників і партнерів. США будуть застосовувати всі наявні контрзаходи, включаючи дії, спрямовані на те, щоб не дати компаніям і установам КНР експлуатувати американські товари і технології в зловмисних цілях", - зазначив у зв'язку з цим Державний секретар США.

Раніше США вже неодноразово вводили обмеження проти китайських компаній. У травні 2020 року обмеження торкнулися телекомунікаційної компанії Huawei, а також 70 пов'язаних з нею фірм.