Під санкції США потрапили ще три російські компанії

20:51 24 листопада Київ, Україна

За даними Державного реєстру США , за порушення закону про нерозповсюдження зброї масового ураження, до списку санкцій потрапили ще три компанії РФ.

Обмеження введені проти компанії "Авіазапчастина", ТОВ Elecon і Nilco Group, відомої також під назвами Nil Fam Khazar Company і Santers Holding.



Американські санкції стосуються також усіх правонаступників, підрозділів і дочірніх підприємств цих компаній.



Варто відзначити, що обмежувальні заходи були застосовані ще 6 листопада відповідно до одного з розділів Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження в Ірані, Північній Кореї та Сирії.