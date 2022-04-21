Під санкції США потрапили ще три російські компанії

За даними Державного реєстру США, за порушення закону про нерозповсюдження зброї масового ураження, до списку санкцій потрапили ще три компанії РФ.
Обмеження введені проти компанії "Авіазапчастина", ТОВ Elecon і Nilco Group, відомої також під назвами Nil Fam Khazar Company і Santers Holding.
Американські санкції стосуються також усіх правонаступників, підрозділів і дочірніх підприємств цих компаній.
Варто відзначити, що обмежувальні заходи були застосовані ще 6 листопада відповідно до одного з розділів Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження в Ірані, Північній Кореї та Сирії.
Американські санкції стосуються також усіх правонаступників, підрозділів і дочірніх підприємств цих компаній.
Варто відзначити, що обмежувальні заходи були застосовані ще 6 листопада відповідно до одного з розділів Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження в Ірані, Північній Кореї та Сирії.
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