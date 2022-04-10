Під санкції США потрапили дві компанії КНДР, які підозрюються в експорті людей

Під санкції США потрапили дві компанії, які підозрюються в масштабному експорті примусової робочої сили з Північної Кореї. Обидві компанії зареєстровані на території РФ.
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 19 листопада.
Під санкції потрапили Генеральна торгова компанія Чхолсан КНДР (ТОВ Чхолсан), що діє на території Росії і Північної Кореї, і зареєстроване в Санкт-Петербурзі ТОВ Мокран.
"Дії стосуються двох юридичних осіб: ТОВ Мокран, російської будівельної компанії, і Генеральної торгової компанії Чхолсан КНДР, північнокорейської компанії, що працює в Росії", - сказано в заяві.
Як відзначили в американському Мінфіні, компанії "були залучені, сприяли або несуть відповідальність за експорт примусової робочої сили з Північної Кореї, в тому числі експорт з метою отримання прибутку для уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї".
"Мережа російських компаній під ім'ям Чхолсан робила запити і отримала дозволи на роботу для північнокорейських робітників, щоб вони могли в'їхати на територію Росії і працювати там", - додали у відомстві.
"Країни, які досі приймають у себе північнокорейських робітників, повинні вислати цих робочих додому", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Він підкреслив, що дії США спрямовані на виконання резолюцій ООН і забезпечення дії американських санкцій проти КНДР. Обмеження передбачають заборону для американських фізичних і юридичних осіб на ведення справ з фігурантами списку.
Під санкції потрапили Генеральна торгова компанія Чхолсан КНДР (ТОВ Чхолсан), що діє на території Росії і Північної Кореї, і зареєстроване в Санкт-Петербурзі ТОВ Мокран.
"Дії стосуються двох юридичних осіб: ТОВ Мокран, російської будівельної компанії, і Генеральної торгової компанії Чхолсан КНДР, північнокорейської компанії, що працює в Росії", - сказано в заяві.
Як відзначили в американському Мінфіні, компанії "були залучені, сприяли або несуть відповідальність за експорт примусової робочої сили з Північної Кореї, в тому числі експорт з метою отримання прибутку для уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї".
"Мережа російських компаній під ім'ям Чхолсан робила запити і отримала дозволи на роботу для північнокорейських робітників, щоб вони могли в'їхати на територію Росії і працювати там", - додали у відомстві.
"Країни, які досі приймають у себе північнокорейських робітників, повинні вислати цих робочих додому", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Він підкреслив, що дії США спрямовані на виконання резолюцій ООН і забезпечення дії американських санкцій проти КНДР. Обмеження передбачають заборону для американських фізичних і юридичних осіб на ведення справ з фігурантами списку.
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