Під санкції можуть потрапити близько 50 російських "алмазних" компаній

18:59 27 вересня Київ, Україна

На пропозицію української влади під санкції Заходу можуть потрапити близько 50 російських компаній, які займаються видобутком, обробкою та продажем алмазів.



Про це повідомляє The Guardian.



Зазначається, що велика кількість компаній, що підпадають під економічні обмеження, пов'язані з російською групою алмазовидобувних компаній "Алроса", яка контролює понад 90% видобутку алмазів у Росії, тобто третину світового виробництва.



"Алроса" вже знаходиться під санкціями США, Канади, Великобританії та Нової Зеландії. 2022 року росія експортувала алмазів на суму понад 3,8 млрд доларів. Деякі країни західної санкційної коаліції заборонили імпорт російських алмазів, але заборона стосується лише необроблених алмазів.



Після обробки в країнах третього світу, в основному в Індії та Китаї, російські алмази набувають статусу "змішаних" і можуть вільно поставлятися на ринки країн G7, до яких входять Франція, США, Великобританія, Німеччина, Японія, Італія. та Канада, плюс ЄС.



Видання зазначає, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Бельгія є трьома найбільшими хабами, де російські алмази можуть бути перетворені на "змішані" алмази. США, Китай та ЄС є найбільшими споживачами.



Національне агентство із запобігання корупції надіслало до Служби безпеки України та інші відповідальні органи пропозиції щодо введення санкцій проти російських діамантових компаній з розрахунком, щоб західні партнери відповіли згодою.