Під санкції ЄС потрапили 86 фізичних осіб і компаній Білорусі

14:37 21 червня Київ, Україна

Рада Євросоюзу ухвалила четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, згідно з рішенням будуть заморожені активи і застосовані візові заборони щодо 78 осіб, в тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, а також 8 компаній.



Про це в понеділок, 21 червня, повідомив глава Євроради Шарль Мішель в Twitter.

"Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи", - написав Мішель.

У списку санкцій 78 офіційних осіб і 8 юридичних осіб. Серед них:

бізнесмени,

депутати,

пропагандисти,

прокурори,

судді,

міліціонери,

високопоставлені військовослужбовці,

члени сім'ї Лукашенка.

Як повідомляє в Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, в списку санкцій ЄС компанії: МАЗ, БелАЗ, Белаеронавігація, Bremino Group, Globalcustom, Нова нафтова компанія, Logex і Sohra.



У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенко, Геннадій Давидько, помічниця прокурора Аліна Касьянчик, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко, прессекретарка МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.



Крім того, за даними Йозвяка, міністри закордонних справ ЄС також погодили введення галузевих санкцій проти Білорусі, зокрема по калійному, нафтовому і банківському секторах.



Це рішення буде прийнято керівниками Європейської ради, а потім офіційно затверджено через кілька днів, додав Йозвяк.