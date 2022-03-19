Під санкції ЄС потрапили 86 фізичних осіб і компаній Білорусі

Рада Євросоюзу ухвалила четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, згідно з рішенням будуть заморожені активи і застосовані візові заборони щодо 78 осіб, в тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, а також 8 компаній.
Про це в понеділок, 21 червня, повідомив глава Євроради Шарль Мішель в Twitter.
Про це в понеділок, 21 червня, повідомив глава Євроради Шарль Мішель в Twitter.
У списку санкцій 78 офіційних осіб і 8 юридичних осіб. Серед них:
- бізнесмени,
- депутати,
- пропагандисти,
- прокурори,
- судді,
- міліціонери,
- високопоставлені військовослужбовці,
- члени сім'ї Лукашенка.
Як повідомляє в Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, в списку санкцій ЄС компанії: МАЗ, БелАЗ, Белаеронавігація, Bremino Group, Globalcustom, Нова нафтова компанія, Logex і Sohra.
У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенко, Геннадій Давидько, помічниця прокурора Аліна Касьянчик, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко, прессекретарка МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.
Крім того, за даними Йозвяка, міністри закордонних справ ЄС також погодили введення галузевих санкцій проти Білорусі, зокрема по калійному, нафтовому і банківському секторах.
Це рішення буде прийнято керівниками Європейської ради, а потім офіційно затверджено через кілька днів, додав Йозвяк.
У списку також Олег Гайдукевич, Микола Карпенко, Геннадій Давидько, помічниця прокурора Аліна Касьянчик, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчик і Сергій Гусаченко, прессекретарка МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.
Крім того, за даними Йозвяка, міністри закордонних справ ЄС також погодили введення галузевих санкцій проти Білорусі, зокрема по калійному, нафтовому і банківському секторах.
Це рішення буде прийнято керівниками Європейської ради, а потім офіційно затверджено через кілька днів, додав Йозвяк.
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