Під москвою пролунали вибухи, росЗМІ говорять про безпілотники

Повідомляється, що вранці 4 липня два безпілотні літальні апарати нібито були збиті протиповітряною обороною росії в районі села Валуєво на території нової москви в росії.
Цю інформацію розповсюдили російські ЗМІ та Telegram-канали.
За даними з каналу "Shot", два безпілотні літальні апарати були збиті о 6-й ранку в районі села Валуєво в новій москві.
Цю інформацію розповсюдили російські ЗМІ та Telegram-канали.
За даними з каналу "Shot", два безпілотні літальні апарати були збиті о 6-й ранку в районі села Валуєво в новій москві.
Як повідомляє Telegram-канал "Baza", вибухи сталися на відстані кількох кілометрів від московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).
Видання "ТАСС" також повідомляє, посилаючись на екстрені служби, що в новій москві були збиті два безпілотні літальні апарати, а ще один був збитий у Калузькій області росії.
Пізніше росЗМІ повідомили про влучення дроном у адмінбудівлю в Кубинці Московської області. За попередньою інформацією, атаковано військову частину.
Видання "ТАСС" також повідомляє, посилаючись на екстрені служби, що в новій москві були збиті два безпілотні літальні апарати, а ще один був збитий у Калузькій області росії.
Пізніше росЗМІ повідомили про влучення дроном у адмінбудівлю в Кубинці Московської області. За попередньою інформацією, атаковано військову частину.
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