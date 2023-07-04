Під москвою пролунали вибухи, росЗМІ говорять про безпілотники

09:27 04 липня Київ, Україна

Повідомляється, що вранці 4 липня два безпілотні літальні апарати нібито були збиті протиповітряною обороною росії в районі села Валуєво на території нової москви в росії.



Цю інформацію розповсюдили російські ЗМІ та Telegram-канали.



За даними з каналу "Shot", два безпілотні літальні апарати були збиті о 6-й ранку в районі села Валуєво в новій москві.

"Багато людей звернулися до оперативних служб, повідомивши про звуки вибуху і видимі уламки, що падають з неба. Поки не повідомляється про загоряння або руйнування на землі, дані знаходяться в процесі уточнення. Наразі на місце події направлені оперативні служби", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Як повідомляє Telegram-канал "Baza", вибухи сталися на відстані кількох кілометрів від московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).



Видання "ТАСС" також повідомляє, посилаючись на екстрені служби, що в новій москві були збиті два безпілотні літальні апарати, а ще один був збитий у Калузькій області росії.



Пізніше росЗМІ повідомили про влучення дроном у адмінбудівлю в Кубинці Московської області. За попередньою інформацією, атаковано військову частину.