Поштова марка з друкарською помилкою продана з аукціону за 2 млн доларів

11:58 14 листопада Київ, Україна

У Сполучених Штатах на філателістичному аукціоні 8 листопада було продано рідкісну марку 1918 року з друкарською помилкою. Її купив колекціонер за 2 мільйони доларів.

Про це повідомив аукціонний будинок Роберта А. Сігеля (Robert A. Siegel Auction Galleries).



Стартова ціна на торгах становила 1,7 мільйона доларів.



Марку купив 76-річний колекціонер Чарльз Гек. The Washington Post поспілкувалися із покупцем. Він уже не вперше поповнює свою колекцію екземпляром "Перевернутої Дженні". На початку 2000-х Гек за 300 тисяч доларів купив один із екземплярів. У 2007 році придбав за $1 млн екземпляр найкращої якості. Ця марка була 57-ю за розташуванням на аркуші зі 100 марок. Але ніде не було 49-ї — її не бачили, коли 1918 року її придбали та замкнули у сейфі.



У сейфі без дії світла марка добре зберегла свої фарби. Коли її власник помер, спадкоємці вирішили продати "перевернуту Дженні".



Чарльз Гек вважає цю марку "святим Граалем пошти". Він сказав, що цей екземпляр він теж зберігатиме в сейфі будинку, у Нью-Йорку, і час від часу показуватиме його відвідувачам, яким цікаво познайомитись із минулим.



Унікальність марки "Перевернена Дженні"

"Перевернута Дженні" - марка вартістю 24 центи. Вона має друкарську помилку. Її надрукувало Бюро гравіювання та друку у 1918 році на честь початку регулярних авіапоштових перевезень. Там зображено біплан "Дженні" фірми "Картіс" (Curtiss JN-4) у кольорах американського прапора.



Друкарі поспішали, щоби встигнути до першого польоту регулярного маршруту авіапошти. І тому виготовили партію із зображенням догори ногами. Співробітники пошти швидко виявили помилку, припинили обіг та знищили тираж, але один аркуш зі 100 марками було вже розпродано.



Ці 100 "перевернутих Дженні" стали найвідомішими та найпопулярнішими для світу філателії.



А марка, яку продали 8 листопада, стала найдорожчою із цих ста. Аукціонний будинок назвав продаж "історичним моментом для всього хобі".