Поштова блокада країни-окупанта

12:02 15 квітня Київ, Україна

Пошти низки країн подали до Світової поштової спілки документи про припинення доставки відправлень у росію та білорусь, повідомляє пресслужба Укрпошти у п'ятницю, 15 квітня.



Так, до блокади приєдналися пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії та Латвії.

"Сподіваюся, інші пошти також скоро приєднаються до нашої шістки і перестануть доставляти відправлення у росію та білорусь. Це важливо, оскільки із запровадженням санкцій та виходом компаній з ринку росії пошта стала каналом ввезення підсанкційних товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо придушення агресії росії та перестали доставляти відправлення у росію та білорусь", - зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Сама Укрпошта припинила доставку до/з росії та білорусі з перших днів війни.