Майже 60% росіян зіштовхнулися із дефіцитом продуктів

08:55 18 травня Київ, Україна

Пересічні громадяни Росії почали відчувати наслідки вторгнення Росії в Україну. Згідно з опитуванням, 58% росіян відчули дефіцит продуктів у країні.

Респонденти, які відчули дефіцит на собі, перерахували продукти, яких, за їхніми словами, поменшало на полицях магазинів:

цукор, дефіцит якого зіткнулися 49% респондентів;

сіль - 17%;

крупа та макарони — 15%;

м'ясо (свинина, яловичина, курка) - 5%;

молоко - 4%;

хліб – 4%.

Щоб пережити дефіцит, більше третини росіян (35%) почали запасатись продуктами ще з перших днів вторгнення в Україну. Ще 18% поки що не робили таких запасів, але планують розпочати. У пріоритеті у тих, хто запасається, — бакалійні товари: крупи і макарони (82%), цукор (70%), чай або кава (64%), олія (61%). Ще 20% планують запасати м'ясо, 15% – картопля, 13% – алкоголь, 4% – хліб.



На ситуації з товарами позначаються західні санкції та масовий догляд іноземних компаній з Росії: це вплинуло на обсяги імпорту в Росію. У країну ввезли на 37% менше товарів порівняно з минулим роком, зазначають аналітики ПСБ.. Навіть Китай, який не перебуває у списку "недружніх" росії країн і не вводив санкцій, експортував у квітні на чверть (25,8%) менше товарів, ніж рік тому, випливає із даних Головного митного управління КНР. Для порівняння, імпорт із "недружнього" Євросоюзу впав на 55%.



Ситуація із продовольством призвела до того, що у російських магазинах після початку війни в Україні почастішали крадіжки. З лютого по квітень їхня кількість на одну торгову точку зросла до 130, що на 18% більше, ніж у 2021 році.. Середня вартість вкраденого збільшилася на чверть до 1500 рублів. Особливою популярністю у магазинних злодіїв користуються солодощі (19% всіх випадків), ковбаса (16%), алкоголь (14%), сири (13%), кава та какао (7%).

Опитування проводилося банком «Відкриття» та страховою компанією «Росдержстрах Життя».