13:08 08 червня Київ, Україна

Понад третина росіян (37%) відзначили останніми місяцями погіршення достатку — незадоволений матеріальним становищем кожен п'ятий респондент.

Про покращення достатку заявили лише 8% росіян, не помітили змін 55% опитаних, більшість із них — люди старше 60 років, свідчать результати опитування Фонду громадської думки (ФГД).

Сьогодні президент росії володимир путін заявив, що зростання цін у росії "зупинилося", а інфляція в цей час взагалі "знаходиться на нулі". При цьому він не згадав, що після початку війни проти України у росії подорожчало буквально все: продукти харчування, техніка, одяг, взуття, ліки, автомобілі та різні послуги. Загальне зростання цін за січень–квітень склало майже 12%, а інфляція розігналася до 17,83% — максимуму з 2001 року.



Стало складніше купити навіть продукти першої потреби. Так, наприклад, цукор подорожчав на 50%, маргарин — на 30%, рис та сіль — на 25%, овочі з так званого «борщового набору» (картопля, капуста, буряк) — на 60% і більше.



Крок за кроком, через порожній холодильник, погіршення достатку, дефіцит, що з'являється, і західний асортимент, що зникає: від ботоксу і віскі до запчастин на машини і миючих засобів, життя показує росіянам ціну за вторгнення в Україну. Але це лише початок. Основні "платежі" настануть восени. І тоді багато хто захоче закінчити війну. Тому що все зможуть відчути на собі. А поки що третина почала сплачувати "ціну" за вторгнення.