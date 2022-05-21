Чому Путін не буде робити щеплення російською вакциною

Як законослухняний громадянин, Володимир Путін має намір утриматися від щеплення російською вакциною Супутник V і поступиться нею громадянам тієї вікової категорії, на яку вона розрахована.
Про це президент РФ заявив в ході великої пресконференції.
Президент РФ нагадав, що вакцина, якою вже почали прищеплювати в Росії, поки призначена не для всіх вікових груп.
В кінці листопада прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що масова кампанія зі щеплення ще не почалася, а в випробуваннях вакцини глава держави брати участь не має права.
Росія ще в серпні заявила про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.
Москва не надала міжнародній науковій спільноті ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.
У той самий час, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей в звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, а даних для перевірки результатів недостатньо.
Проте росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.
На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.
Масова вакцинація від коронавірусу в Росії стартувала 5 грудня. Перші прищепні пункти відкрилися в Москві. До 15 грудня вона почалася в усіх регіонах країни.
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