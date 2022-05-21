Чому Путін не буде робити щеплення російською вакциною

14:29 17 грудня Київ, Україна

Як законослухняний громадянин, Володимир Путін має намір утриматися від щеплення російською вакциною Супутник V і поступиться нею громадянам тієї вікової категорії, на яку вона розрахована.



Про це президент РФ заявив в ході великої пресконференції.

"Поки цієї вакцини, як кажуть фахівці, не поставив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим", - сказав Путін.

Президент РФ нагадав, що вакцина, якою вже почали прищеплювати в Росії, поки призначена не для всіх вікових груп.

"Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять в цивільний оборот на сьогодні, передбачені для громадян в певній віковій зоні. І до таких, як я, вакцини поки не дісталися. Я людина в цьому сенсі досить законослухняна, я прислухаюся до рекомендацій фахівців", - сказав Путін.

В кінці листопада прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що масова кампанія зі щеплення ще не почалася, а в випробуваннях вакцини глава держави брати участь не має права.

"Як доброволець, звичайно, глава держави не може брати участь в вакцинації. Просто як глава держави він не може як доброволець брати участь - це неможливо", - сказав тоді Пєсков.



Росія ще в серпні заявила про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.



Москва не надала міжнародній науковій спільноті ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.



У той самий час, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей в звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, а даних для перевірки результатів недостатньо.



Проте росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.



На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.



Масова вакцинація від коронавірусу в Росії стартувала 5 грудня. Перші прищепні пункти відкрилися в Москві. До 15 грудня вона почалася в усіх регіонах країни.