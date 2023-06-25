Чому путін довірив Лукашенку переговори з Пригожиним

Переляканий путін ні на мить не переставав мислити в притаманній йому манері: кого б підставити замість себе зараз і як викрутитися з цього всього потім. Як ніколи до речі припав вірний Лукашенко.
Виставивши на переговори з ватажком ПВК Вагнер Олександра Лукашенка, Володимир Путін прагнув уникнути відповідальності за домовленості та надані Пригожину обіцянки. Про це в суботу, 24 червня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявила прес-секретарка Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
Вона зазначила, що справді воювати з Пригожиним Міноборони Росії не мала наміру, тому що той має бойовий досвід і безліч прихильників, як серед військових, так і населення Росії.
Вона додала, що Лукашенко, ймовірно, брехав, коли "роздавав обіцянки".
Для Лукашенка це був його "момент слави". Він заявив, що путін особисто подякував йому за вдалі переговори з ватажком Вагнером.
При цьому провладні політологи Білорусі на державному телебаченні РБ заявляють, що "Лукашенко нібито зробив неймовірне і що путін до цього не вірив у його здатність досягти домовленостей із бунтівником". Однак у результаті "складної чоловічої розмови" Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка.
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