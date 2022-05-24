Чому Польща завжди боялася Росію

05:33 21 грудня Киев, Украина

Прагнення РФ захопити польські та українські землі мирним або військовим шляхом географічно очевидне і неминуче, тому Польща повинна вибирати проєвропейську зовнішньополітичну орієнтацію.

Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta.

"Моє уявлення про міжнародну політику протягом першого року вивчення філософії сформував Фукідід, а потім покоління мислителів і політиків, таких як Ганс Моргентау і Генрі Кіссінджер. Вони звертали увагу на те, що ключове вміння в міжнародній політиці - це читання карти", - розповідає чиновник. Він порівняв карту Польщі з мисом, над яким нависає величезна Росія.

Говін впевнений, що між Польщею і Росією "в наявності географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент буде прагнути включити ці дві країни в сферу свого впливу", - пояснює він.