Чому Польща завжди боялася Росію

05:33 21 грудня Киев, Украина

Прагнення РФ захопити польські та українські землі мирним або військовим шляхом географічно очевидне і неминуче, тому Польща повинна вибирати проєвропейську зовнішньополітичну орієнтацію.
 
Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta.
"Моє уявлення про міжнародну політику протягом першого року вивчення філософії сформував Фукідід, а потім покоління мислителів і політиків, таких як Ганс Моргентау і Генрі Кіссінджер. Вони звертали увагу на те, що ключове вміння в міжнародній політиці - це читання карти", - розповідає чиновник. Він порівняв карту Польщі з мисом, над яким нависає величезна Росія.
Говін впевнений, що між Польщею і Росією "в наявності географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент буде прагнути включити ці дві країни в сферу свого впливу", - пояснює він.
У зв'язку з цим головний польський державний інтерес полягає в членстві в ЄС, хоча і не на будь-яких умовах, запевняє він. "Альтернатива проста: якщо хтось бачить майбутнє Польщі поза ЄС, хоче він цього чи ні, але проєктує передачу Польщі під вплив Кремля", - резюмує Говін.