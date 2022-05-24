Чому Польща завжди боялася Росію

Прагнення РФ захопити польські та українські землі мирним або військовим шляхом географічно очевидне і неминуче, тому Польща повинна вибирати проєвропейську зовнішньополітичну орієнтацію.
Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta.
Говін впевнений, що між Польщею і Росією "в наявності географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент буде прагнути включити ці дві країни в сферу свого впливу", - пояснює він.
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