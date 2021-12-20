Чому королева Єлизавета II боїться за життя принца Вільяма

Бабуся залишається бабусею, навіть будучи англійською королевою. Для люблячої бабусі не має значення вік і громадське становище онука. Вона завжди переживатиме за нього. А для Єлизавети II є ще один привід для занепокоєння: зберегти лінію правлячої династії. Тому британська королева Єлизавета II не перестає турбуватися і попереджати свого 39-річного онука, щоб він "припинив літати сам, особливо у негоду".

Королева поскаржилася, що через страх за життя онука не може спати ночами, адже гелікоптери – не дуже надійний вид літаючого апарату.

"Вона знає, що Вільям - здібний пілот, але думає, що всі п'ятеро (Вільям, Кейт і троє їхніх дітей) ризикують, продовжуючи літати разом, і не може уявити, що станеться. Це викликало б конституційну кризу", – цитує видання The Sun слова інсайдера.

Єдине, що втішає королеву останнім часом, так це гарна поведінка Вільяма та його дружини. Це надає Єлизаветі II спокою за майбутнє монархії.

За королівським протоколом до 2013 року було заборонено літати або їздити разом, оскільки у разі аварії могли загинути обидва претенденти на трон і це могло спричинити переворот.

Після народження дітей Вільяма цю вимогу скасували. Тепер принц може частіше бувати разом із дружиною та дітьми. І навіть 9-місячний принц Джордж зміг одним рейсом разом із батьками подорожувати до Австралії.

Зараз Вільяму, Кейт та їхнім дітям доводиться «жити на два будинки», розриваючись між Кенсінгтонським палацом у Лондоні та Анмер-Холлом у Норфолку, що знаходиться за 115 миль. Тому їм доводиться постійно користуватися вертольотом. Найчастіше за штурвалом знаходиться пілот, але іноді Вільям сам управляє вертольотом.

Щоб позбавитися необхідності постійних польотів і для заспокоєння королеви, сім'я шукає відповідний будинок у Віндзорі, ближче до палацу.

Нагадаємо, що принц Вільям є професійним пілотом. Він пройшов військову службу в Королівських військово-повітряних силах і брав участь у багатьох небезпечних операціях із порятунку.