Чому Ізраїль зміг швидко подолати четверту хвилю COVID

17:00 17 листопад Київ, Україна

Ізраїльська медицина зробила крок далеко вперед, і це не секрет. То чому б не наслідувати вже перевірений приклад ізраїльтян у боротьбі з пандемією коронавірусу? Навіть із хвилею штаму Дельта, який стрімко став поширюватися цього літа, в Ізраїлі швидко впоралися за допомогою третьої дози вакцинації.

Дивовижна організованість у роботі уряду дозволила країні в найкоротший термін домовитися про постачання вакцини на початку пандемії. Навесні 2021 року COVID-захворюваність у країні скоротилася завдяки вакцинації та видачі зелених паспортів. Тому, коли на початку літа в Європі судомно почали щеплювати населення, Ізраїль уже жив без карантинних заборон та масок.

Випередив Ізраїль і стрімкий штам Дельта, почавши масову вакцинацію всіх, хто старше 12 років.

"Головна зброя, яка є у нас в Ізраїлі та в багатьох інших місцях, - це вакцина", - каже керівник національної цільової групи боротьби з коронавірусом в Ізраїлі Салман Царка.

Як показали дослідження, імунітет щепленої людини через пів року починає слабшати, а значить, знову є ризик зараження. Причому, згідно з дослідженням, про яке написано в Nature Communications, у тих, хто був щеплений двома дозами вакцини Pfizer у січні та лютому, шанс зараження коронавірусом у липні був на 51% вищим, ніж у тих, кого прищепили у березні чи квітні. Цей показник не залежав від віку пацієнта. Зате після ревакцинації третьою дозою, як свідчить спостереження, знижується кількість захворювань чи дає можливість перенести хворобу легше, ніж щеплені двома дозами.

Результат очевидний: на початку цього тижня в Ізраїлі захворюваність на коронавірус склала 75 випадків на 100 000 осіб.

"Немає жодних сумнівів у тому, що третя доза вакцини врятувала Ізраїль", - заявив професор епідеміології у НДІ імені Вейцмана Габріель Барбаш.

Крім бустерної дози та носіння масок, в Ізраїлі посилили вимоги щодо зелених паспортів, а з середини листопада введено вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років вакциною BioNTech/Pfizer. Повірте, в Ізраїлі дуже люблять своїх дітей!

Натомість у країні йдуть заняття у школах, працює вся економіка та приїжджають туристи.