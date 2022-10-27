Чому Ізраїль не передає Україні системи ППО – президент Ізраїлю

11:39 27 жовтня Київ, Україна

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог пояснив, чому Єрусалим не може передати Україні ППО. Водночас, за його словами, Ізраїль готовий постачати нелетальну продукцію. Про це повідомляє CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, яких ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємось допомогти”, - зазначив Герцог.

Політик також прокоментував критику партнерів щодо цієї позиції Ізраїлю. Він заявив, що Європа і США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

За словами Герцога, Ізраїль "аналізує ситуацію" навколо іранських безпілотників, які росія почала використовувати проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про покращення відносин з Ізраїлем та початок шляху співпраці між країнами.