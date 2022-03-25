Чому Apple втратила левову частку виторгу на презентації iPhone

Презентація нових iPhone12 відбулася в жовтні, а місяцем раніше, у вересні, компанія Apple закрила бюджетний рік і здала фінансову звітність. Така відстрочка в презентації обійшлася компанії в 100 млрд доларів.
Про це пише Reuters.
У вересні закінчився бюджетний рік, у зв'язку з чим компанія опублікувала фінансову звітність. При цьому презентація нових смартфонів відбулася в жовтні, через що перші продажі не потрапили в квартальну звітність. Так, продажі iPhone впали на 20,7% до 26 мільярдів доларів. Таке падіння попиту рятує зростання обсягів продажів інших продуктів компанії, зокрема, Macbook і AirPods.
У компанії мають позитивні очікування щодо життя нового флагмана, адже технологія 5G - це "можливість декади", за словами Тіма Кука, CEO Apple. Невтішні показники спостерігаються в Китаї, де продажі впали майже на 30%. Стандарти 5G там доступні більше, ніж в США, і компанія очікує, що iPhone12 зможе повернути рівень продажів в Китаї на рівень першої чверті бюджетного року.
Зараз експерти очікують зростання продажів iPhone до 60 мільярдів, тобто на 6,5%.
Про це пише Reuters.
У вересні закінчився бюджетний рік, у зв'язку з чим компанія опублікувала фінансову звітність. При цьому презентація нових смартфонів відбулася в жовтні, через що перші продажі не потрапили в квартальну звітність. Так, продажі iPhone впали на 20,7% до 26 мільярдів доларів. Таке падіння попиту рятує зростання обсягів продажів інших продуктів компанії, зокрема, Macbook і AirPods.
У компанії мають позитивні очікування щодо життя нового флагмана, адже технологія 5G - це "можливість декади", за словами Тіма Кука, CEO Apple. Невтішні показники спостерігаються в Китаї, де продажі впали майже на 30%. Стандарти 5G там доступні більше, ніж в США, і компанія очікує, що iPhone12 зможе повернути рівень продажів в Китаї на рівень першої чверті бюджетного року.
Зараз експерти очікують зростання продажів iPhone до 60 мільярдів, тобто на 6,5%.
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