Перемога України та її членство у Євросоюзі буде корисною для Німеччини

12:23 30 вересня Київ, Україна

Загалом народ Німеччини погоджується продовжувати підтримку української держави під час агресії російської федерації. Як заявив голова німецько-української парламентської групи, депутат Бундестагу Робін Вагенер як сама перемога України над росією, так і її членство в Євросоюзі буде корисним для Німеччини.

Він підкреслив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Німеччини, проте висловив жаль, що не всі німці це поки що розуміють.

"Ми підтримуємо Україну, тому що більшість людей розуміє, хто в цій війні агресор і на кого напали, хто є жертвами жахливих військових злочинів. З альтруїстичних міркувань Німеччина міцно стоїть на боці України. Але досі ще не вистачає розуміння, що перемога України у нашому власному безпековому інтересі", - сказав політик.

Він зазначив, що членство України в ЄС також позитивно вплине на німецький бізнес, зокрема в галузі чистої енергії.. Однак зазначив, що занадто квапити цей процес не варто, оскільки "надто швидкий вступ України до Співдружності може зашкодити всім".

"Однак альтернативи сильній та вільній Україні немає, тому не можна допускати появи втоми від війни, розв'язаної росією", - додав він.

Німецьке суспільство, незважаючи на економічні труднощі, не відчуває втоми від допомоги Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.