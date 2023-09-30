Перемога України та її членство у Євросоюзі буде корисною для Німеччини

Загалом народ Німеччини погоджується продовжувати підтримку української держави під час агресії російської федерації. Як заявив голова німецько-української парламентської групи, депутат Бундестагу Робін Вагенер як сама перемога України над росією, так і її членство в Євросоюзі буде корисним для Німеччини.
Він підкреслив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Німеччини, проте висловив жаль, що не всі німці це поки що розуміють.
Він зазначив, що членство України в ЄС також позитивно вплине на німецький бізнес, зокрема в галузі чистої енергії.. Однак зазначив, що занадто квапити цей процес не варто, оскільки "надто швидкий вступ України до Співдружності може зашкодити всім".
Німецьке суспільство, незважаючи на економічні труднощі, не відчуває втоми від допомоги Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
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