З вини російських хакерів блокована робота компанії США щодо постачання м'яса

Американська компанія JBS SA, яка займається постачанням м'яса в усі куточки Сполучених Штатів і за їхні межі, була змушена зупинити роботу через атаки хакерів, яких пов'язують з РФ.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Кібератака на постачальника м'яса JBS SA викликала закриття м'ясокомбінатів по всьому світу і звела нанівець п'яту частину всього виробництва яловичини в США", - наголошується в повідомленні.
У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS і заявили, що запропонували допомогу для вирішення проблеми.
"Кібератака на постачальника м'яса JBS SA викликала закриття м'ясокомбінатів по всьому світу і звела нанівець п'яту частину всього виробництва яловичини в США", - наголошується в повідомленні.
У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS і заявили, що запропонували допомогу для вирішення проблеми.
За її словами, Вашингтон "контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп".
Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним східне узбережжя США, а також федеральне агентство USAID.
Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним східне узбережжя США, а також федеральне агентство USAID.
На цей момент Вашингтон веде переговори з російським урядом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі