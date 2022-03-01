З вини російських хакерів блокована робота компанії США щодо постачання м'яса

09:05 02 червень Київ, Україна

Американська компанія JBS SA, яка займається постачанням м'яса в усі куточки Сполучених Штатів і за їхні межі, була змушена зупинити роботу через атаки хакерів, яких пов'язують з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.



"Кібератака на постачальника м'яса JBS SA викликала закриття м'ясокомбінатів по всьому світу і звела нанівець п'яту частину всього виробництва яловичини в США", - наголошується в повідомленні.



У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS і заявили, що запропонували допомогу для вирішення проблеми.

"JBS поінформувала адміністрацію, що вимога про викуп йшла від злочинної організації, яка, швидше за все, базується в Росії", - сказала журналістам заступниця спікера адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

За її словами, Вашингтон "контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп".



Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним східне узбережжя США, а також федеральне агентство USAID.

На цей момент Вашингтон веде переговори з російським урядом.