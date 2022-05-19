Вулицями Великобританії прокотилися сотні оголених велосипедистів

19:59 16 серпня Київ, Україна

У Великобританії пройшов заїзд без одягу на велосипедах, який уже став традиційним, захід організований з метою привернення уваги до проблеми екології.

Заїзд World Naked Bike Ride (Світовий заїзд без одягу) був заснований в 2004 році, а тепер його щорічно проводять в 70 містах світу.

Таким чином велосипедисти висловлюють протест агресивним водіям і намагаються привернути увагу до проблеми негативного впливу вихлопних газів на людське здоров'я.

Сама ідея заїзду World Naked Bike Rid належить канадському активістові Конраду Шмідту. Подібний велопробіг пройшов в Іраку на знак протесту проти війни.