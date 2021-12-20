За рішенням оргкомітету Євробачення Білорусь усунули від участі в конкурсі

Як стало відомо, заборона на участь Білорусі в пісенному конкурсі Євробачення-2021 остаточно підтверджена Європейською мовною спілкою (ЄМС). Головною причиною виключення країни з переліку учасників стало те, що представлена республікою пісня не відповідає правилам конкурсу.

Першу пісню білоруської групи Галаси ЗМеста - Я навчу тебе - не допустили до участі в Євробаченні-2021, оскільки вона "ставить під сумнів неполітичний характер заходу".

Також ЄМС уважно вивчила нову, другу композицію білоруських артистів, після чого члени спілки зробили висновок, що друга пісня, як і перша, порушує правила конкурсу.

"Нова заявка також не відповідає правилам конкурсу, які гарантують, що він не використовується як політичний інструмент", - зазначено в заяві.

При цьому організатори уточнили, що Білорусь не братиме участі саме в 65-му Євробаченні, яке відбудеться з 12 по 16 травня 2021 року в Роттердамі.

У свою чергу голова Білтелерадіокомпанії, яка відповідає за участь Білорусі в конкурсі, Іван Ейсмонт заявив, що рішення ЄМС є політично мотивованим.

"Рішення про нашу дискваліфікацію політично мотивоване, чого так не любить (ми-то знаємо, що любить) Європейський Союз. Ми перебуваємо в ЄМС, в ній і будемо, я думаю, знаходитися. На них просто натиснули політики і хейтери в соціальних мережах", - сказав він.

Відзначимо, ювілейний конкурс Євробачення повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом "Відкрийся". Однак в березні минулого року було прийняте рішення відкласти конкурс через пандемію. Фінал Євробачення-2 021 намічений на 22 травня.