За рекомендацією США, Туреччина відмовляється від військових експертів з Росії

07:55 03 червень Київ, Україна

Слідуючи рекомендаціям Штатів, турецьке керівництво прийняло рішення про відправлення назад ракетних експертів з Росії, які на цей момент контролюють систему протиповітряної оборони С-400.



Про це повідомляє Польське радіо.



Заяви, що лунають до запланованої зустрічі президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і



Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який заявив, що після від'їзду експертів система буде під контролем Туреччини, повторив, що Анкара не поступиться ширше вимогам Вашингтона позбутися ракет, щоб зняти відповідні санкції США. Про це повідомляє Польське радіо.Заяви, що лунають до запланованої зустрічі президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і США Джо Байдена в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі в середині червня, свідчать про готовність Анкари піти на компроміс в одному з елементів американських зауважень, пише Bloomberg. Вашингтон вважає, що Туреччина, союзник США в НАТО, повинна припинити присутність російського персоналу.Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який заявив, що після від'їзду експертів система буде під контролем Туреччини, повторив, що Анкара не поступиться ширше вимогам Вашингтона позбутися ракет, щоб зняти відповідні санкції США.

"Ракети С-400 будуть під нашим 100-відсотковим контролем. Ми відправили на навчання багатьох техніків. Російські військові експерти не будуть залишатися в Туреччині", - заявив Чавушоглу під час візиту до Греції.

У той самий час глава МЗС Туреччини відхилив американські заклики не активувати систему.



Глава турецької дипломатії сказав, що перед зустріччю лідерів Туреччини і США він зустрінеться з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні чи Анкарі.



І адміністрація Байдена, і Конгрес США зайняли тверду позицію щодо Туреччини, частково з приводу того, що вона придбала російські ракети С-400, які, за словами Вашингтона, можуть збирати інформацію про військовий потенціал Заходу, включаючи американський оборонний концерн Lockheed Martin Corp.



Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.