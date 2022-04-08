За наказом Трампа Держдепартамент США блокує Байдену доступ до ресурсів

11:47 12 листопада Київ, Україна

Є серйозні побоювання, що Джо Байден може бути обмежений у доступі до ресурсів Держдепартаменту США до моменту офіційного оголошення результатів виборів.

Про це повідомляє CNN.



За даними телеканалу, в Держдепі вже накопичилася пачка листів іноземних лідерів з привітаннями Байдену, але адміністрація Трампа не дозволяє йому отримати до них доступ.



Команда Байдена підтримує контакти з іноземними урядами без участі Державного департаменту, і він провів вже безліч телефонних розмов зі світовими лідерами. Але вони працюють без логістичної підтримки і допомоги перекладачів, яку зазвичай надає операційний центр Держдепартаменту.



Байдену також блокують доступ до щоденних брифінгів американської розвідки, які доступні Трампу. Якщо так триватиме далі, є побоювання, що адміністрація Байдена буде залишатися в невіданні до моменту його вступу на посаду, відзначає телеканал.



Іноземні лідери почали розуміти, що держава не може зв'язати їх з обраним президентом, і їхні команди звернулися до колишніх дипломатів часів 44-ого президента Барака Обами за допомогою, повідомили CNN джерела в середовищі іноземної дипломатії.



Телеканал нагадує, що така ситуація "різко контрастує" з переходом від адміністрації Обами до адміністрації Трампа. Тоді обраний президент Трамп вирішив не використовувати ресурси Держдепартаменту, замість цього він дзвонив з власного офісу і відмовлявся від державної підтримки і системи координації.