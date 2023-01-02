Щонайменше сотню протестувальників в Ірані засудили до страти

12:34 02 січня Київ, Україна

В Ірані смертна кара загрожує щонайменше 100 учасникам загальнонаціональних протестів проти духовенства країни. Серед засуджених на смерть – п'ять жінок.



Про це повідомляють BBC та Iran Human Rights (IHR).



Обвинуваченим не надають доступу до адвокатів та справедливого судового розгляду, повідомляють правозахисники. Затриманих катують, щоб змусити їх погодитись з хибними звинуваченнями.



Серед п'ятьох жінок, засуджених до страти, є правозахисниця та вчителька курдської мови Мойган Каусі. Як повідомляє правозахисна іранська організація Iran Human Right, її звинуватили у корупції на Землі та провокуванні людей на аморальну поведінку за допомогою соцмереж.

“Виносячи смертні вироки і виконуючи деякі з них, влада хоче змусити людей йти додому. Це має певний ефект”, – сказав агентству AFP директор Iran Human Right Махмуд Амірі Могаддам.

Однак він додав, що винесення смертних вироків протестувальникам швидше заохочує народ продовжувати протести, ніж завершувати їх.



Вважається, що реальна кількість протестувальників, яким загрожує смертна кара, набагато вища, оскільки сім'ї затриманих змушують мовчати про реальний стан речей.



За даними іранської правозахисної організації Iran Human Right, станом на 27 грудня в Ірані вбили щонайменше 476 протестувальників, у тому числі 64 дитини та 34 жінки.