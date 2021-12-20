За підсумками референдуму Нова Каледонія залишається у складі Франції

На референдумі щодо незалежності заморського департаменту перемогли прихильники єдності з Парижем.
Ідею залишитися у складі П'ятої республіки підтримали 96,5% населення. Стати незалежними захотіли лише 3,5%.
Народне голосування - третє за рахунком в історії. І з найнижчою електоральною активністю - тільки 44% реалізували своє право голосу. Тоді як у попередніх двох – у 2018 та 2020 – на дільниці прийшли майже 80% виборців.
З результатом Нову Каледонію вже привітав президент Емманюель Макрон.
Нова Каледонія, колонізована племінником Наполеона в 19 столітті, є великим архіпелагом з населенням близько 270 000 осіб на схід від Австралії, який на 10 часових поясів випереджає Париж, і тут знаходиться французька військова база.
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