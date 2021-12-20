За підсумками референдуму Нова Каледонія залишається у складі Франції

11:54 13 грудень Київ, Україна

На референдумі щодо незалежності заморського департаменту перемогли прихильники єдності з Парижем.

Ідею залишитися у складі П'ятої республіки підтримали 96,5% населення. Стати незалежними захотіли лише 3,5%.

Народне голосування - третє за рахунком в історії. І з найнижчою електоральною активністю - тільки 44% реалізували своє право голосу. Тоді як у попередніх двоху 2018 та 2020на дільниці прийшли майже 80% виборців.

З результатом Нову Каледонію вже привітав президент Емманюель Макрон.
 
Нова Каледонія, колонізована племінником Наполеона в 19 столітті, є великим архіпелагом з населенням близько 270 000 осіб на схід від Австралії, який на 10 часових поясів випереджає Париж, і тут знаходиться французька військова база.