З ініціативи МВС Німеччини Telegram видалив 64 канали

Більшість сучасних людей у повному розумінні потрапили у мережі інтернет-мереж. Люди перестають розмірковувати самі, їх розумом легко маніпулювати з допомогою інформації, що подається через месенджери. Інтернет став незаперечним джерелом істини для багатьох залежних від нього людей. На жаль, найчастіше саме через соціальні мережі у людях формують різні агресивні погляди і навіть закликають їх до протизаконних дій.
Як повідомила сьогодні, 12 лютого, газета Süddeutsche Zeitung, на вимогу МВС і Федерального відомства у кримінальних справах (BKA) Німеччини популярний месенджер Telegram видалив 64 канали користувача.
На початку цього місяця державна влада вперше звернулася до керівників Telegram через публікації, що закликали до агресії в багатьох каналах.. Мін'юст ФРН попередив месенджер про можливу правову відповідальність за розпалювання ненависті. Сама ж Ненсі Фезер погрожувала заблокувати Telegram.
Після повторної бесіди між представниками влади ФРН та Telegram, що відбулася 10 лютого, сторони висловили повне порозуміння та домовилися про подальшу співпрацю.
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