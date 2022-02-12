З ініціативи МВС Німеччини Telegram видалив 64 канали

13:48 12 лютий Київ, Україна

Більшість сучасних людей у повному розумінні потрапили у мережі інтернет-мереж. Люди перестають розмірковувати самі, їх розумом легко маніпулювати з допомогою інформації, що подається через месенджери. Інтернет став незаперечним джерелом істини для багатьох залежних від нього людей. На жаль, найчастіше саме через соціальні мережі у людях формують різні агресивні погляди і навіть закликають їх до протизаконних дій.

Як повідомила сьогодні, 12 лютого, газета Süddeutsche Zeitung, на вимогу МВС і Федерального відомства у кримінальних справах (BKA) Німеччини популярний месенджер Telegram видалив 64 канали користувача.

"Telegram більше не має бути розсадником правих екстремістів, ідеологів теорій змови та інших підбурювачів", - заявила з цього приводу голова МВС Німеччини Ненсі Фезер.

На початку цього місяця державна влада вперше звернулася до керівників Telegram через публікації, що закликали до агресії в багатьох каналах.. Мін'юст ФРН попередив месенджер про можливу правову відповідальність за розпалювання ненависті. Сама ж Ненсі Фезер погрожувала заблокувати Telegram.

Після повторної бесіди між представниками влади ФРН та Telegram, що відбулася 10 лютого, сторони висловили повне порозуміння та домовилися про подальшу співпрацю.