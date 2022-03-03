За даними місії ООН на 1 березня, через війну постраждали 753 цивільних

08:08 03 березень Київ, Україна

Жодна жертва цієї жорстокої війни не буде непоміченою. Усі випадки чітко фіксуються на міжнародному рівні, і за все Росії доведеться відповісти. Як сказано у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з початку російського вторгнення станом на опівніч 1 березня зафіксовано вже 752 загиблі та постраждалі серед мирного населення України.

У документі сказано, що станом на 1 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 227 випадків загибелі цивільних осіб (15 з них – віком до 18 років) та 525 поранених.

Автори звіту зазначають, що це більше, ніж загальна кількість жертв серед цивільного населення, зафіксована УВКПЛ у зоні конфлікту на сході України з 2018 до 2021 року (136 убитих та 577 поранених).

УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі.

Нагадаємо, з 24 лютого жертвами нападу Росії стали 2000 мирних українців. Такі дані оприлюднили у ДСНС. Ця цифра не містить загиблих захисників України.