Американським штатом Колорадо пронісся торнадо

16:17 09 червень Київ, Україна

Сьогодні в першій половині дня на американський штат Колорадо спустився потужний торнадо. Дані про жертв і руйнування на цей момент відсутні.
 
Відео природного явища опубліковано в YouTube.
 


 
Як повідомляють очевидці, в епіцентрі торнадо опинилася околиця міста Денвер. Вітер зривав дахи будинків і обривав лінії електропередач.

Місцями уламки будівель і зламані дерева заблокували дороги. Очевидці кажуть, такого потужного торнадо вони ще не бачили.