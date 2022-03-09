Американським штатом Колорадо пронісся торнадо

Сьогодні в першій половині дня на американський штат Колорадо спустився потужний торнадо. Дані про жертв і руйнування на цей момент відсутні.
Відео природного явища опубліковано в YouTube.
Як повідомляють очевидці, в епіцентрі торнадо опинилася околиця міста Денвер. Вітер зривав дахи будинків і обривав лінії електропередач.
Місцями уламки будівель і зламані дерева заблокували дороги. Очевидці кажуть, такого потужного торнадо вони ще не бачили.
Місцями уламки будівель і зламані дерева заблокували дороги. Очевидці кажуть, такого потужного торнадо вони ще не бачили.
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