Плюнув у букву Z: мешканця Краснодара оштрафували за статтею про дискредитацію російських військових

15:33 21 березня Київ, Україна





За версією поліції, 6 березня 32-річний Олександр Кондратьєв вийшов зі свого автомобіля на вулиці Шкільній та плюнув у банер зі словами «Z #СвоихНеБросаем», що висів на паркані. Його дії потрапили на запис відеореєстратора сусіднього автомобіля. Прикубанський райсуд Краснодара оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя Олександра Кондратьєва, визнавши його винним за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ (20.3.3 КпАП). Про це повідомив його адвокат Михайло Беньяш.За версією поліції, 6 березня 32-річний Олександр Кондратьєв вийшов зі свого автомобіля на вулиці Шкільній та плюнув у банер зі словами «Z #СвоихНеБросаем», що висів на паркані. Його дії потрапили на запис відеореєстратора сусіднього автомобіля.

Сам Кондратьєв розповідав, що плюнув у банер, коли повертався з антивоєнної акції протесту. За його словами, вся вулиця була обвішана банерами з літерою Z у вигляді георгіївської стрічки.

"Вважаю, що таким чином нинішня влада виявила неповагу до ветеранів Великої Вітчизняної війни, які також живуть в Україні та інших пострадянських республіках", - сказав Кондратьєв.

У суді Олександр Кондратьєв підтвердив, що плюнув у букву Z, яку сприймає як свастику, а «плювок на свастику збройні сили не дискредитують», розповів Михайло Беньяш. Кондратьєв не визнав провину, але «пояснив, що своїми діями хотів показати своє ставлення до спецоперації, яку проводять російські військові, в якій гинуть люди з обох боків», йдеться в ухвалі суду.