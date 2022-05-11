Поганий сигнал для кремля: росіяни перестають довіряти новинам із телевізора

08:49 11 травня Київ, Україна

Частка росіян, які вважають телебачення найнадійнішим джерелом інформації, знизилася, про це свідчать результати опитування, проведені рекламною компанією GroupM, пише "Комерсант".



Мабуть, для багатьох росіян картинка з ТБ більше не склеюється з реальним життям. Саме тому росіяни, навіть старшого віку, перейшли до соцмереж. Наприклад, у Телеграм.



І якщо про це пише видання, яке повністю під контролем кремля, то ситуація вийшла з-під контролю.



За даними групи GroupM, у росії знизився рівень довіри до телебачення: якщо 17 березня 33% респондентів називали саме телебачення джерелом інформації, якому вони довіряють більше, ніж іншим, то 27 квітня так вважали вже лише 23% опитаних.



Найсильніше довіра до телебачення знизилася у росіян, які живуть за межами великих міст: 17 березня телебачення як пріоритетне ЗМІ обирали 34% цих респондентів, а 27 квітня — 24%. У жителів москви та санкт-петербурга частка тих, хто обирає ТБ і в березні становила 27%, а до кінця квітня впала до 21%.

В опросе приняли участие 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.