Платіжна система РУз повідомляє про зупинення обслуговування російських карток «Мир»

13:28 23 вересня Київ, Україна

Єдиний узбецький банківський процесинговий центр UZCARD заявив, що зупиняє обслуговування російських карток «Мир».

Про це повідомляє сайт узбецької системи.



При цьому дата поновлення обслуговування карток не наводиться. 21 вересня у пресслужбі центру заявляли про роботу російських карток у штатному режимі.

"Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи Uzcard з 9:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток "Мир" в інфраструктурі ПС Uzcard та роботу кобейджингових карток Uzcard-''Мир" за кордоном", - йдеться у повідомленні.