Платіжна система РУз повідомляє про зупинення обслуговування російських карток «Мир»

Єдиний узбецький банківський процесинговий центр UZCARD заявив, що зупиняє обслуговування російських карток «Мир».
Про це повідомляє сайт узбецької системи.
При цьому дата поновлення обслуговування карток не наводиться. 21 вересня у пресслужбі центру заявляли про роботу російських карток у штатному режимі.
При цьому дата поновлення обслуговування карток не наводиться. 21 вересня у пресслужбі центру заявляли про роботу російських карток у штатному режимі.
При цьому кобейджингові картки Uzcard-Мир на території Узбекистану працюють у штатному режимі.
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