План москви та Пекіна щодо спільного виробництва автомашин провалився через санкції

20:40 26 серпня Київ, Україна

Китайський автомобільний концерн Chery вирішив відмовитися від планів локалізації виробництва своїх авто на Ульянівському автозаводі (УАЗ) через санкційні ризики.

Основною причиною стало потрапляння УАЗу до списку санкцій ЄС на початку червня. Про спільний проєкт "Соллерса" та Chery з локалізації виробництва машин китайської марки на базі Ульянівського автозаводу домовлялися путін і Сі Цзіньпін у Пекіні на початку лютого. Тоді передбачалося, що між компаніями буде укладено стратегічне партнерство, що включає не лише випуск автомобілів, а й розвиток нових технологій у галузі електротранспорту, перспективних модулів та матеріалів для автопрому. Тепер нічого цього не буде.

За даними агентства "Автостат" за липень, кожен третій проданий в росії автомобіль був російським, а кожен четвертий - китайським. Слідом за популярністю йшли корейські машини.



За місяць росіяни купили понад 860 китайських авто, що стало рекордом. Найпопулярнішими марками виявилися автомобілі брендів Chery (2577 штук), Geely (2323 машини), Haval (2155) та EXEED (1012). Обсяг продажів інших китайських марок становив менше 200 одиниць.