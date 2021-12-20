Пікети на підтримку Сафронова в Москві закінчилися арештами

20:32 07 липень Київ, Україна

Російського журналіста Івана Сафронова підозрюють в зраді, це викликало реакцію серед його колег, так біля будівлі ФСБ Росії в Москві, пройшли поодинокі пікети.

Поліція затримала як мінімум 16 журналістів і правозахисників, в числі затриманих на Луб'янці знаходяться кореспонденти "Комерсанта", "Ведомостей", "Проекту" і Reuters, співробітники "Відкритої Росії", правозахисної організації "Трансперенсі Інтернешнл Росія" і багатьох інших організацій.



Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов досить обережно прокоментував подію. Зокрема, Соловйов "висловив подив" у зв'язку із затриманням журналістів, але підкреслив, що колеги Сафронова "вийшли на пікети не по завданню редакцій", а самостійно, в якості особистої ініціативи, і відповідно, законом ніяк не захищені від затримання.

При цьому ряд видань, в числі яких затримані журналісти, опублікував заяви в підтримку Сафронова.



Сафронов з 2010 по 2019 рік працював кореспондентом в "Комерсанті", з 2019 по 2020 - спецкореспондентом в "Відомостях". У травні цього року був призначений на посаду радника Дмитра Рогозіна з інформаційної політики. Останній - глава "Роскосмосу". Там, втім, запевняють, що справа журналіста ніяк не пов'язане з підприємством. Сафронова звинувачують у державній зраді, нібито він передавав якісь секретні відомості однією з країн НАТО. Журналісту загрожує від 12 до 20 років.